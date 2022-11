Youri Tielemans spreekt over speelkansen tegen Canada én zijn eigen toekomst: "Dat verandert niets"

Het is alle hens aan dek voor de Rode Duivels stilaan. In Doha gaat de voorbereiding op het duel tegen Canada vrolijk verder.

Ook Youri Tielemans nam op maandag het woord in aanloop naar het duel tegen Canada op woensdag. Hij weet nog niet of hij zal spelen, maar stelt het ploegbelang boven dat van hemzelf.

"Ik zal er alles aan doen om de ploeg beter te maken, eerder dan gewoon aan mezelf te denken. Ik ben een ploegspeler", aldus Tielemans.

Geen verandering

Tielemans sprak ook over zijn eigen situatie - hij verlengde nog niet bij Leicester City en is komende zomer een vrije speler, maar heeft nog geen transfer te strikken.

"Het blijft voetbal. Voor mij verandert het niets aan mijn vibe, mijn voetbal of mijn leven. Ik wil me 100% geven en ik maak me klaar zoals ik me altijd heb klaargemaakt."