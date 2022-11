Tomasz Radzinski waarschuwt: "Als Belgische verdediger zou ik schrik hebben"

De Rode Duivels openen het WK tegen Canada. Een te kloppen ploeg, al wordt het volgens Tomasz Radzinski ook opletten.

Radzinski trok op 17-jarige leeftijd naar Canada en speelde er uiteindelijk 46 keer voor de nationale ploeg. Hij kijkt uit naar het openingsduel van zijn land tegen België.

Muziek

"Ik geef Canada in deze poule vijftig procent kans om door te stoten. Er zit muziek in dit team", is hij vol lof voor zijn nationale ploeg in Het Laatste Nieuws.

"Met hun snelheid kunnen ze élke defensie pijn doen. Als ik de Belgische verdediging ben, dan zou ik schrik hebben. Daarom moet de tactiek van Canada duidelijk zijn: aanvallen! Zet België maar onder druk."