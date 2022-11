STVV-doelman Daniel Schmidt staat tegenover Duitsland: "Premier League blijft de ultieme droom"

De doelman staat mogelijk onder de lat bij Japan.

Voor hun openingswedstrijd staat Japan tegenover Duitsland. Op het vorige WK ging Japan eruit in de achtste finale tegen België. Ook nu is dat een mogelijkheid. "Dan zal de hele ploeg gebrand zijn op revanche. Die goal van Chadli ligt bij iedereen nog op de maag. Zo’n doelpunt zullen we dit keer niet meer slikken", zegt Schmidt bij Het Nieuwsblad.

Daniel Schmidt (30) staat mogelijk ook tussen de palen bij Japan. "Ik maak een goeie kans om te spelen. Ik ben de jongste van de drie keepers. Ik keepte een wereldmatch in het oefenduel in september tegen Ecuador, waarin ik een penalty stopte. De bondscoach houdt zijn keuze geheim, maar ik ben klaar” zegt de STVV-doelman.

Als hij mag spelen, dan kan Schmidt zich in de kijker spelen. "De Premier League blijft de ultieme droom. Ik heb nog een contract in Sint-Truiden, maar als ik ooit in Engeland of Duitsland wil spelen, is het moment inderdaad gekomen." Interesse is er nog niet en na het WK meldt hij zich gewoon weer bij STVV. "Eerst presteren zeker?"