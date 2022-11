Club Brugge-sterkhouder wordt ook in Qatar gescout: 'Tottenham bereidt concreet bod voor, terwijl er concurrentie is uit de Premier League'

Club Brugge mag zich in januari aan een telefoontje van Tottenham Hotspur verwachten. De Engelse topclub wil na het WK een concreet bod doen op Andreas Skov Olsen. Al krijgen de Londenaren concurrentie uit eigen land.

The Daily Express weet dat Tottenham Hotspur zelfs een delegatie naar Qatar heeft gestuurd om de wedstrijden van Denemarken en Andreas Skov Olsen te volgen. Na het WK moet dan een openingsbod volgen.

The Spurs volgen Skov Olsen al sinds zijn tijd bij FC Nordsjaelland, maar de Londenaren hadden destijds geen zin om mee te gaan in een opbod met Bologna FC 1909. We moeten er geen tekening bij maken: dat hebben ze zich al beklaagd.

Concurrentie

Bovendien komt er concurrentie uit eigen land. Ook Brighton & Hove Albion, Arsenal FC en Leicester City hebben de Deense international inmiddels op de radar staan. De penningmeester van Club Brugge ziet het allemaal graag gebeuren.