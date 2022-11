Alexander Blessin over de Mannschaft: "Geen WK-gevoel zoals anders"

Duitsland ging woensdag met 1-2 onderuit tegen Japan. Tot grote ergernis van Alexander Blessin, Duitser en oud-trainer van KV Oostende.

Blessin maakte zich duidelijk boos na de wedstrijd. “Ik heb me geërgerd aan het gedrag bij de 1-0-tussenstand. Natuurlijk moesten ze veel sneller de 2-0 maken”, zegt Blessin aan Het Laatste Nieuws. “Maar daarnaast ontbrak de counterpressing tegen de kleine, snelle Japanners.”

Het ziet er dan ook niet goed uit voor de Mannschaft. “Ik dacht dat ze hun les geleerd hadden. Zondag staan ze voor een héél moeilijke match. En als Japan wint van Costa Rica, dan wordt het al helemaal link.”

Het extra-sportieve over Qatar heeft de ploeg duidelijk geen deugd gedaan. “In de Duitse pers is er alleen maar negativisme over de wereldbeker. Er wordt maar 20 procent van de tijd over voetbal gesproken. Als speler is het niet eenvoudig om daarmee om te gaan. Bijgevolg heb je in Duitsland geen WK-gevoel zoals dat anders wel het geval is.”

“En net tijdens zo'n WK is de focus énorm belangrijk. Iedereen dacht dat we met deze ploeg minstens in de halve finales zouden komen. Na één wedstrijd is het net hetzelfde als bij onze laatste twee grote events. En daar snap ik echt niets van.”