Dit is ons 'Team van het WK' op speeldag 2

Ook tijdens het WK gaan we na elke speeldag op zoek naar de elf beste spelers van die speeldag. We zetten hen voor jullie graag op een rijtje in ons team van de week!

Doel

In doel posteren we voor speeldag twee uiteindelijk Mathew Ryan, die de nul wist te houden voor Australië met enkele knappe reddingen. Ook Mendy van Senegal had gekund.

Verdediging

Achterin kiezen we voor drie man. Fuller scoorde voor Costa Rica en was ook van belang in verdedigend opzicht, terwijl Castelletto en Rezaeian hetzelfde deden voor Kameroen en Iran.

Middenveld

Op het middenveld kunnen we niet naast Bruno Fernandes, die er twee scoorde voor Portugal. Ook Kudus was fenomenaal, terwijl Adams heel stevig was tegen Engeland en Estupinan de drijvende kracht was bij Ecuador.

Aanval

In de aanval kiezen we voor 'logische klanten' Mbappe (2 goals), Lewandowski (1 goal, 1 assist) en Kramaric (2 goals).

Dat levert dan onderstaand elftal op: