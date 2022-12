Bestuurders die via 'afkoopwet' regeling troffen hopen zo in functie te mogen blijven bij hun club

Tien verdachten in de zaak Propere Handen - waaronder belangrijke namen als Vincent Mannaert en Michel Louwagie - hebben via de 'afkoopwet' voorkomen dat ze voor de rechter moeten verschijnen. Da's wel geen schuldbekentenis, benadrukken hun advocaten.

Jan Swennen verdedigt de verdachten van Genk. “Zij hebben om opportuniteitsredenen gekozen het proces niet aan te gaan. Zij willen die saga van die procedure vermijden", aldus Swennen in HLN. Daardoor hopen ze in functie te kunnen blijven bij hun club, want in de licentievoorwaarden staat letterlijk dat bestuurders van een club drie kalenderjaren voor de aanvraag niet veroordeeld mogen zijn voor witwassen of valsheid in geschriften.

Ze worden dan wel wettelijk niet schuldig bevonden, er zijn toch gevolgen. “Een minnelijke schikking komt op het strafregister te staan”, zegt fiscaal expert Michel Maus. “Net zoals een verkeersovertreding. Maar het staat niet gelijk met een officiële schuldbekentenis. Natuurlijk is het dubbel: je accepteert de verantwoordelijkheid van de feiten maar juridisch gezien ben je niet schuldig.”