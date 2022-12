Niet twijfelen over opvolging Martinez: "Philippe Clement, waarom niet?"

Wie volgt Roberto Martinez op bij de Rode Duivels? Alexandre Teklak vindt Philippe Clement een heel goede keuze.

Er zijn al heel wat namen te horen om Roberto Martinez op te volgen. Volgens Alexandre Teklak is Philippe Clement de ideale keuze op dit moment.

“Clement heeft een profiel waarin veel kwaliteiten samenkomen. Hij heeft al van veel clubwerk geproefd, hij heeft titels gepakt, hij heeft heel veel ervaring. Waarom niet?”, klinkt het bij La Dernière Heure.

Teklak zou Clement ook bij AS Monaco aan de slag laten. “Hij zit in een periode van zijn carrière waarin hij beide kan doen”, vult Teklak nog aan.

Bij de voetbalbond denken ze dat er nog veel tijd is, maar dat is niet zo volgens Teklak. “Over 18 maanden is het Euro 2024. 18 maanden is niets. Naar mijn mening moeten we snel beslissen. We zijn gewend aan een multifunctionele coach en de integratie zal maanden duren.”