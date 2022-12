🎥 Exact 20 jaar geleden begon 'De Redding' van KV Mechelen, Malinwa komt met unieke reeks om dat te herdenken

7 december 2002 was een noodlottige dag voor KV Mechelen. Het leek het einde van een Belgische voetbalploeg te worden. Maar kijk: 20 jaar later bestaat de club nog steeds.

Niet voor niets hangt in het stadion nog steeds een bord met daarop "Remember 2002-2003." Toen werd de club uiteindelijk gered door de supporters, in samenwerking met onder meer Mark Uytterhoeven - toen een gigantisch populair publiek figuur in heel Vlaanderen.

Op 7 december 2002 leek het er niet meer naar uit te zien dat KV Mechelen nog gered kon worden, maar uiteindelijk lukte het na enkele woelige maanden toch.

De club begon opnieuw in derde klasse en kwam uiteindelijk terug op het hoogste niveau. Een erg jonge Steven Defour zat toen plots in de A-kern, nu is hij er coach. Malinwa heeft een elfdelige reeks gemaakt over 'De Redding', waarin heel veel verschillende mensen aan het woord komen.

Aflevering 1 is er eentje met Gunter Engels, mede-oprichter van sfeergroep The Originals én diehardsupporter op het moment van De Redding. Ook onder meer Evert Winkelmans, Mark Uytterhoeven en Gunther Neefs gaan nog de revue passeren.