"Als De Bruyne zou afhaken omdat Martinez bondscoach is, dan had de bond hem ook buitengegooid"

Spelers die het moeilijk hebben met de bondscoach. Het is iets waar de Marokkaanse voetbalbond alles van weet.

De Bosnische trainer Vahid Halilhodzic van Marokko moest van voorzitter Fouzi Lekjaa afgelopen vertrekken omdat hij twee sterspelers niet wou meenemen naar het WK.

Voor Nordin Jbari is dat geen ongewone manier van doen. “Ziyech en Mazraoui van Bayern wilden met hem niet naar het WK gaan. Als De Bruyne zou afhaken omdat Martínez bondscoach is, dan had de bond hem ook buitengegooid”, zegt hij in Het Laatste Nieuws.

Met Regragui loopt het helemaal anders. “Hij overtuigde de spelers dat er geen reden was om bang te zijn van grote landen zoals Spanje: 'Waarom zou het een mirakel zijn als we hen uitschakelen?'”

“En hij nam al die spelers mee in dat verhaal, in zijn ambitie. Kijk naar Sofyan Amrabat. Bij Brugge had hij problemen, maar bij Marokko lijkt hij wel klaar om een leeuw te verslinden.”