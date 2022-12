De jacht op een TD en een bondscoach: taskforce zet stappenplan uit, opvallende rol voor Michel Preud'homme?

Een taskforce moet de zoektocht naar de volgende bondscoach leiden. Het gaat daarbij duidelijk in stappen werken.

Een taskforce bestaande uit CEO Peter Bossaert, Bart Verhaeghe (Club Brugge), Sven Jacques (Antwerp) en Pierre Locht (Standard) zet de zoektocht naar een nieuwe bondscoach in gang.

Volgens De Standaard zou daarbij eerst gekeken worden naar een technisch directeur en daarna naar een coach.

Stappenplan

De TD zou er rond Nieuwjaar al kunnen zijn, de coach moet dan in 2023 volgen - uiteraard liefst voor de wedstrijd in Zweden in maart.

Michel Preud'homme leek grote favoriet om de job als bondscoach te gaan krijgen, maar nu lijkt er sprake van hem als technisch directeur uit te spelen en te gaan voor een grote, buitenlandse naam als coach.