Westerlo verliest opnieuw van een Turkse club in een oefenduel

Westerlo heeft voor de 2e keer op rij een oefenduel verloren. Opnieuw was het tegen een Turkse club.

Zaterdag speelde Westerlo een oefenwedstrijd tegen Basaksehir. Het verloor met 2-1 van de Turkse club.

Een dag later stond Westerlo opnieuw tussen de lijnen. Opnieuw was het tegen een Turkse club. Deze keer was het tegen Besiktas.

Het leek lange tijd 0-0 te worden, maar in het slot viel dan toch de goal voor Besiktas. Hazirlik Maçi zorgde voor de 1-0. Daar bleef het ook bij.

Bij Westerlo speelden in de 1e helft Bolat, Reynolds, Seigers, Tagir, De Cuyper, Akbunar, Fixelles, Madsen, El Hari, Nene en Vetokele. Na de rust kwamen Jordanov, Neustädter, Perdichizzi, Mabea, Dierckx, Van Eenoo, Gumuskaya, Chadli, Foster en Vaesen het veld op. Van Langendonck verving Bolat na een uur.