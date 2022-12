CIJFER VAN DE WEEK: 333 miljoen euro - Chelsea investeerde het meest in 2022, duidelijke top-5 in België (ook aan inkomende zijde)

Cijfers worden steeds belangrijker in het voetbal, sommige coaches beroepen zich zelfs enkel en alleen op de data om goede van slechte spelers te onderscheiden. Maar ook rondom het voetbal kan je met cijfers alles bewijzen. We doen wekelijks een poging rond een specifiek getal.

Deze week kijken we even naar de investeringen van de clubs in de voetbalwereld. Als we de zomermercato en wintermercato van 2022 op een rijtje zetten, dan komen we bij Chelsea uit.

Die hebben volgens het CIES maar liefst 333 miljoen euro geïnvesteerd in hun kern. Ze worden gevolgd door Manchester United (268 miljoen euro), Barcelona (267 miljoen), Newcastle United (259 miljoen) en West Ham United (220 miljoen). The Mancunians hebben ondertussen wel al 18% of in totaal 238 miljoen euro teveel uitgegeven op basis van marktwaarde aan hun kern.

België?

In België was het deze zomer vooral kassa kassa voor Club Brugge. Het spendeerde liefst 48,4 miljoen euro en loopt daarmee ver uit op Antwerp (22,2), Genk (12,2), Gent (9,2) en Anderlecht (6,4 miljoen euro).

Ook qua inkomsten staat blauw-zwart op één met 56,1 miljoen euro, gevolgd door Genk (41,2), Anderlecht (21), Antwerp (11,4) en Charleroi (9,8 miljoen euro).