Na stevige Instagrampost Raskin: "Nicolas en Amallah zullen met de B-ploeg meetrainen"

Nicolas Raskin zal niet meer voor Standard spelen, althans als we trainer Ronny Deila mogen geloven.

Zaterdag maakte Nicolas Raskin op Instagram met een post bekend dat de contractonderhandelingen tussen hem en Standard op niets zijn uitgedraaid. Bij HLN reageerde ook trainer Ronny Deila op het voorval.

"nNet als Amallah zal ook Nicolas Raskin niet meer met ons spelen en trainen", klinkt het. "Dat hij klaagt over een gesprek aan respect? Dat is aan hem. We hebben hem zo goed mogelijk behandeld en heb de indruk dat we er alles aan gedaan hebben om hem te houden", aldus Deila.

En zo kan Deila niet beschikken over twee zeer goede spelers die binnenkort gratis weglopen in Luik?