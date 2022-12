Daar zijn de aanduidingen weer: Erik Lambrechts leidt Gent-Standard en ook refs voor andere competitieduels bekend

Als de voetbalbond met aanduidingen komt, weet je dat de focus weer op de competitie komt te liggen. Die hervat komend weekend weer in ons land.

Eerst is er natuurlijk nog het bekervoetbal, maar vanaf komend weekend begint ook het tweede luik van onze competitie. Met reeds drie wedstrijden op vrijdagavond. Van die drie is AA Gent - Standard de affiche die het meest in het oog springt. Erik Lambrechts zal die in goede banen trachten te leiden.

De Belgische voetbalbond heeft ook de andere aanduidingen voor speeldag 18 in de Jupiler Pro League bekendgemaakt. Bert Put heeft in Brugge de leiding over Club-OHL. Arthur Denil wordt in het Dudenpark verwacht voor Union-KVO. Wim Smet, Lawrence Visser en Nathan Verboomen leiden respectievelijk KVK-Genk, Charleroi-Anderlecht en Westerlo-Antwerp.

Daarnaast is Jasper Vergoote aangesteld voor de degradatiekraker Seraing-Eupen en is het aan Brent Staessens om in KV Mechelen-Cercle de juiste scheidsrechterlijke beslissingen te nemen.