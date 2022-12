Vrancken denkt aan offensieve versterking tijdens wintermercato, want spoeling is heel dun: "De eisen van één van hen zijn entourage zijn hallucinant"

Wouter Vrancken en Genk gaan voor de titel, al willen ze dat woord liever nog wat vermijden. Ook de beker is belangrijk voor de Genkies, die morgen Anderlecht ontvangen. Wouter Vrancken wil dan ook in januari er nog wat bij.

"We gaan proberen kwaliteit bij te halen. Op sommige posities zitten we te dun. Vooral offensief dan, door de blessure van Oyen en door het verhaal rond András Németh en Mika Godts", klinkt het in HLN.

Die laatste twee willen hun contract nog niet verlengen en werden naar de B-kern gestuurd. ''De beslissing van de club om hen naar de B-kern te sturen, steun ik voor 200 procent. Pas op: ik heb nog altijd een goede band met hen - Németh speelde overigens een sterk seizoensbegin. Maar, zeker bij één van de twee, zijn de eisen van de entourage gewoon hallucinant. Denken ze daar wel aan de ontwikkeling van die gasten? Ik betwijfel het. Verder ga ik niet in detail."

Ook voor Onuachu en Mike Trésor zal er straks waarschijnlijk belangstelling komen. ''Het zou normaal zijn dat er interesse komt. En dan kijk ik ook naar onze rechtsback (Daniel Muñoz, red.) - die zit aan vijf goals en vijf assists. Maar ik leef niet in angst, want zij geven aan graag te willen blijven."