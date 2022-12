Debat van de week: wie is voor jou de 'GOAT'?

Ook deze week debatteren we graag en vragen we ook uw mening. Want die telt! Ook nu het WK ten einde is.

Vorige week polsten we naar de mogelijke toekomstige wereldkampioen, en u zag Frankrijk uiteindelijk als grotere favoriet dan Argentinië. Ondertussen is het duidelijk dat Argentinië het WK heeft gewonnen. En dus heeft Lionel Messi er een adelbrief bij op zijn waanzinnig cv. Is hij nu de beste speler aller tijden, de 'GOAT'? Daarover zijn de analisten het nog steeds niet eens. Het is natuurlijk altijd moeilijk vergelijken, zeker ook qua periodes. Wij horen graag uw mening, laat ze dus zeker horen!

Wie is voor u de GOAT? U bent niet ingelogd! Klik hier om u aan te melden... Cruyff 10% Figo 0% Maradona 19% Messi 33% Pele 19% Platini 0% Puskas 0% Romario 0% Ronaldo (de Braziliaan) 0% Ronaldo (Cristiano) 10% Zidane 10% Nog iemand anders (laat in reacties weten wie) 0% Stem Je kan nog stemmen tot 23/12/2022 21:00.