Spelerslonen bij Standard laten op zich wachten: "Maar het is een kwestie van dagen geweest"

Standard verkeert al enkele seizoenen allesbehalve in een financieel rooskleurige situatie. De boekhouding leek gered na de overname door 777 Partners. Maar blijkbaar werden de spelerslonen niet tijdig betaald.

En dat is natuurlijk groot nieuws. Standard stond vorig seizoen immers aan de rand van het bankroet, maar werd uiteindelijk gered door de overname van 777 Partners. Het valt dan ook op dat de spelerslonen te laat werden betaald.

“Het is een kwestie van dagen geweest”, ontkent Pierre Locht (CEO van de Rouches, nvdr.) de geruchten niet in Het Laatste Nieuws. “Het gaat puur om cashflow. We zijn afhankelijk van geld dat van een ander continent komt en dat zorgt voor vertragingen. Problemen zijn er dus niet.”