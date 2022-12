Analist twijfelt niet dat Roberto Martinez een optie is voor Club Brugge

De positie van Carl Hoefkens wankelt bij Club Brugge en in één adem worden dan ook meteen enkele namen van kandidaat-opvolgers genoemd.

Eén naam die stevig klinkt is die van ex-bondscoach Roberto Martinez. Volgens Arnar Vidarsson is dat helemaal geen belachelijke keuze. “Ik weet niet hoe Martinez daar zelf tegenover staat, maar stel dat Club een trainer zou zoeken, is het normaal dat die naam circuleert”, zegt hij aan Sporza.

En Vidarsson ziet ook een reden waarom het wel eens prijs zou kunnen zijn. “Omdat Bart Verhaeghe, de voorzitter van Club, heel nauw met Martinez heeft samengewerkt bij de voetbalbond.”

Volgens Vidarsson kan het ondanks alles heel snel gaan, zeker als je het mooie parcours in de Champions League van Club Brugge dit seizoen bekijkt.