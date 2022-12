Dimitri De Condé zet puntjes op de i: "Voor ons hoeft dat niet door het BAS te gebeuren"

Racing Genk heeft geklaagd over de overvolle kalender in de maand januari. Met de beker komt daar nog eentje bij.

De fans van Racing Genk krijgen in de eerste twee weken van januari waar voor hun geld. Club Brugge in de competitie en Antwerp in de beker zijn de tegenstanders.

Genk zit in januari met vijf wedstrijden op rij, waartussen telkens twee rustdagen zijn. “Menselijk is dat fysiek onmogelijk, medisch is het onverantwoord”, zegt Dimitri De Condé in Het Belang van Limburg. “Zelfs de Europees spelende ploegen worden niet geconfronteerd met zo'n drukke kalender.”

De disciplinaire raad van de voetbalbond wilde van geen wijken weten, ook al waren tegenstanders Westerlo en Eupen wel bereid wedstrijden te verschuiven. “Voor alle duidelijkheid, voor ons hoeft die beslissing niet te worden genomen door het BAS. Mits wat goodwill… Maar wij willen wel correct worden behandeld.”