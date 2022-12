Storck met KVK tegen ex-ploeg Racing Genk: "Spelers hadden het liever anders gezien"

KV Kortrijk won voor de beker van OH Leuven. In de competitie is leider Racing Genk maandag de tegenstander.

Bernd Storck kon zijn eerste match met KV Kortrijk meteen tot een goed einde brengen. Maandag komt Racing Genk over de vloer, de ex-ploeg van Storck. “Ik heb hen live aan het werk gezien tegen Anderlecht”, aldus Storck bij HLN. “Op dit moment zijn ze veruit de beste ploeg van België. Anderlecht speelde een uitstekende eerste helft, maar Genk heeft veel meer individuele klasse. Volgens mij worden ze kampioen dit jaar.” “Het wordt een grote uitdaging voor ons, maar we hebben niets te verliezen. Mijn spelers hebben heel wat vertrouwen getankt tegen Leuven. We willen Genk het leven zuur maken en mooi voetbal op de mat leggen. Ze moeten ons nog altijd verslaan. Het wordt een interessante match.” Spelen op 26 december is geen probleem voor Storck. “In België is het traditie. Zowel morgen als zondag wordt er getraind. Ik snap dat onze spelers het liever anders hadden gezien, maar het is nu eenmaal zo. We zijn professionals en we willen winnen. We hebben de punten broodnodig en dus moet er hard gewerkt worden.”





