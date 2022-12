Joseph Paintsil haalt ongenadig uit: "Hij heeft mijn droom afgenomen"

Het was een ongelofelijke verrassing, maar Joseph Paintsil mocht met Ghana niet naar het WK in Qatar.

Bij Racing Genk keken ze vreemd op dat Paintsil niet geselecteerd werd door bondscoach Otto Addo. “Ik ben enorm teleurgesteld in de bondscoach. Zijn beslissing was unfair. Hij heeft me geen enkele valabele reden gegeven waarom ik er niet bij was”, zegt Paintsil aan Het Belang van Limburg.

“Dat heb ik hem ook gezegd tijdens een telefoongesprek. Hij vertelde me dat er spelers voor mij in de pikorde stonden. Daar waren ook jongens bij die net zoals ik in de Jupiler Pro League aan de slag zijn. Zij konden niet dezelfde statistieken voorleggen, maar Addo zei dat voetbal niet alleen draait om goals en assists.”

Iets wat Paintsil duidelijk niet begreep. “Dan moet je mij eens vertellen waar het wel om draait? Het WK was een fantastische kans om mezelf aan de wereld te tonen, maar hij heeft het van me afgepakt.”

Paintsil kijkt enkel maar meer vooruit. “Hij heeft na het WK ontslag genomen en daar ben ik blij mee. Ik wacht nu geduldig af wie de volgende bondscoach wordt, want ik zal altijd beschikbaar zijn voor de nationale ploeg.”