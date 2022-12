'Nieuwe Belgische club meldt zich voor Ruud Vormer'

Ruud Vormer zit al even op een zijspoor bij Club Brugge en nu de transferperiode wenkt, is het uitkijken naar een mogelijke transfer.

Het begon vorig seizoen onder Philippe Clement dat Ruud Vormer zijn vaste plaats als kapitein van het elftal kwijt was in de basis. Schreuder probeerde het nog even maar zette zijn landgenoot daarna ook meer niet dan wel op het veld. Ook onder Carl Hoefkens mocht Ruud Vormer op de eerste speeldag nog starten maar na drie speeldagen verscheen hij niet meer in de Brugse selectie.

En dus is het uitkijken naar een transfer want de 34-jarige Nederlander zit nog tot medio 2023 onder contract bij Club. Eerder meldde Zulte Waregem zich al meermaals maar trainer Mbaye Leye liet al verstaan dat Vormer geen speler voor hen zou zijn.

Volgens Het Laatste Nieuws zou echter KV Kortrijk ook wel geïnteresseerd zijn om Ruud Vormer op te pikken bij Club Brugge. Met het vertrek van Lamkel Ze komt er wellicht wat budget vrij en denkt de club aan een andere ster voor het elftal. Hoe concreet de interesse is, is nog niet duidelijk maar bij Kortrijk wilen ze er alles aan doen om degradatie de vermijden. De Veekaa is zo bijvoorbeeld al aan zijn derde trainer toe dit seizoen.