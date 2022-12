Waarom de onderhandelingen met Raskin spaak liepen en hij naar de B-kern van Standard moest

Nicolas Raskin komt dit seizoen normaal gezien niet meer in actie voor Standard. De middenvelder is eind dit seizoen einde contract en kwam niet tot een akkoord met het bestuur van de Luikenaars. Hét struikelblok was de transferclausule in zijn contract.

Raskin wou na dit seizoen naar het buitenland, maar wou wel zijn contract nog verlengen bij de Rouches zodat ze nog iets aan hem konden verdienen. Het bestuur deed hem een mooi financieel voorstel en zette een gelimiteerd transferbedrag in dat contract, lager dan zijn huidige marktwaarde. Maar toch werd dat het punt waarop de deal spaak liep, weet HLN. Raskin en zijn entourage wilden dat dat bedrag nog lager was en dat aanvaardden de Amerikaanse eigenaars van 777 Partners niet. Daardoor is hij eind dit seizoen vrije speler en mag hij gratis weg.