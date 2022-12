Hoefkens blijft filosofisch: "Dat respecteer ik" en "In de mindere momenten wordt beslist waar een club heen gaat"

Carl Hoefkens beleeft lastige dagen bij Club Brugge, zoveel is duidelijk. Maar zelf blijft hij wel nog vrij filosofisch over de zaak.

Of er dinsdag opnieuw overleg komt op Jan Breydel? Dat is nog niet duidelijk. Maar voor Carl Hoefkens zijn het geen makkelijke dagen.

"Ik weet dat sommige beslissingen boven mijn hoofd worden genomen en ik respecteer dat", gaf hij nog aan op Jan Breydel in nasleep van de match tegen OH Leuven.

Batterijen opladen

Op 8 januari volgt de volgende wedstrijd van Club Brugge, op bezoek bij leider KRC Genk: "We moeten nu vooral het momentum terugvinden en de batterijen opladen."

"Als het goed gaat, dan is het als speler heel makkelijk. In de mindere momenten wordt bepaald hoe een club verder zal groeien en dat geldt ook voor Club Brugge. Een paar maanden geleden stonden we op de hoogste berg ..."