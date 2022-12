Ronny Deila over de arbitrage: "Men moet consequent zijn"

Standard wist een puntje mee te pakken uit Gent en eindigde zo jaargang 2022 met liefst 28 punten. Niet slecht na een erg moeilijke start. En tegen de Buffalo's had het ook zomaar meer kunnen zijn.

Coach Ronny Deila had het onder meer over een late strafschop voor Standard, die door de VAR werd geannuleerd.

Consequentie

"Neen, het was uiteraard geen strafschop. Aangeschoten bal", was Deila eerlijk in de analyse over de fase met Ngadeu.

Maar: "We hebben tegen Eupen op dergelijke manier wel een strafschop tegengekregen. Men moet dus wel consequent zijn."