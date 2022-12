Voor Van Bommel lijkt 'experiment' op het middenveld voor herhaling vatbaar: "Je moet het niet alleen zien, maar ook kunnen uitvoeren"

Antwerp komt vanavond nog in actie tegen Westerlo en kan een goeie zaak doen gezien de resultaten van de andere topploegen. Voor Mark van Bommel lijkt het alvast een uitgemaakte zaak dat Calvin Stengs weer op het middenveld gaat spelen.

Stengs speelde in de beker tegen Standard op het middenveld en dat liet zich voelen. "Om een goed steekballetje te geven moet je het niet alleen zien, maar ook nog kunnen uitvoeren. Calvin bezit beide kwaliteiten', aldus Van Bommel.

Jurgen Ekkelenkamp is er mogelijk niet bij en dat verhoogt de kansen op een nieuwe combinatie Stengs-Vermeeren. "Het samenspel tussen die twee beviel me heel goed, met snelle verplaatsingen en goede balbehandelingen", gooide Van Bommel met lof.

Standard was voor de Nederlander immers een waardemeter. "Het was misschien wel onze beste wedstrijd tot nu toe. Hopelijk halen we dat niveau opnieuw tegen Westerlo, een stabiele ploeg met een duidelijk voetbalidee."