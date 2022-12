Hoe zou het nog zijn met het Club-toptarget van augustus 2021, Mohamed Daramy? Mislukt bij Ajax, nu terug bij Kopenhagen

Club Brugge wou de Deen in de zomer van 2021 heel graag binnen halen, maar na een jaar werd het een kaartje

In de zomer van 2021 was Mohamed Daramy een van de topprioriteiten van Club Brugge. De Deense winger moest onder meer het vertrek van Krépin Diatta opvangen. Club Brugge wou ver gaan voor Daramy en zo’n 12 miljoen euro betalen. Maar Daramy koos om voor hetzelfde bedrag naar Ajax te trekken.

Club Brugge kocht dan maar Kamal Sowah voor 9 miljoen van Leicester City, wat ook niet meteen een succes was. Daramy mocht ook debuteren bij het Deense nationale elftal en tot half november mocht hij regelmatig spelen bij Ajax, maar hij kon er nooit echt overtuigen.

Nadien mocht Daramy nog wat spelen bij Jong Ajax in de Keuken Kampioen Divisie waarin hij in negen matchen één keer scoorde en vijf assists gaf. Voor de hoofdmacht van Ajax kwam de Deen aan zestien matchen met drie goals en drie assists.

Terug naar Kopenhagen, geen WK

Club Brugge zou deze zomer opnieuw interesse getoond hebben om Daramy op huurbasis over te nemen. Maar de Deen ging terug naar zijn vorige club, Kopenhagen. Daar speelt hij gewoon opnieuw mee. In zeventien matchen mocht Daramy dertien keer spelen, met daarin twee goals en twee assists.

Het was wel niet genoeg voor Daramy om naar het WK mee te mogen gaan. De Deen bleef thuis en moet tijdens de lange Deense break (nog tot half februari) wachten om opnieuw competitie te spelen. Hoe zijn carrière er bij Club Brugge zou hebben uitgezien is natuurlijk giswerk, maar in België had hij wellicht wel direct een basisplaats gekregen.