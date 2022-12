Senne Lynen vertelt hoe hij een transfer bij Club Brugge misliep

Senne Lynen voelt zich goed in zijn vel bij Union SG, maar eigenlijk hing er een internationale transfer voor hem in de lucht.

In 2020 was Senne Lynen na jaren bij Club Brugge en Telstar toe aan een nieuw avontuur. Het werd uiteindelijk Union SG, maar had ook Italië kunnen worden.

“Ik was bijna naar La Spezia in Italië getransfereerd”, vertelt Lynen aan Het Nieuwsblad. “Ik ben naar daar gevlogen om er een belangrijke match bij te wonen. Die verloren ze op dramatische wijze. Je kan je voorstellen dat de onderhandelingen in de loge van de president geen pretje waren.”

Het draaide uiteindelijk op niks uit. “Die man zat, aan de kop van de tafel, helemaal in zak en as. Hij kon nog amper spreken. Mijn transfer was op dat moment het laatste van zijn zorgen, denk ik. Ik zat precies in een film.”