Westerlo oefent tegen verrassing uit de Eredivisie

Westerlo maakte er tegen Antwerp een echt spektakelstuk van dat uiteindelijk eindigde op een 3-3 gelijkspel. Het is nog even wachten tot de volgende competitiewedstrijd dus kiezen de Kemphanen ervoor om een oefenwedstrijd in te lassen.

Vrijdagmiddag zal Westerlo een oefenwedstrijd spelen tegen het Nederlandse Sparta Rotterdam. Westerlo wil de spelers die afgelopen dinsdag weinig of niet in actie kwamen de kans geven om extra speelminuten te vergaren voor het jaar wordt afgesloten. Sparta Rotterdam is aan een verrassend sterk seizoen bezig en staat momenteel om een 6de plaats in de Ererdivisie. Ditt op amper 6 punten van de 2de in de stand Ajax. Eén van de smaakmakers bij Sparta Rotterdam is Arno Verschueren. De 25-jarige middenvelder is een ex-jeugdproduct van Westerlo en kwam in de hoofdmacht van de Kemphanen 11 keer op het veld.