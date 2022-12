KV Mechelen verliest oefenpot van ploeg van Bob Peeters

KV Mechelen speelde vanmiddag een oefenwedstrijd tegen de zusterclub Helmond Sport. De Nederlanders haalden het met 1-2.

Er werd in het AFAS Stadion drie keer een half uur gespeeld. Flor Van Den Eynden, jeugdproduct van Malinwa, zorgde op hoekschop voor de 0-1 voor Helmond.

In de tweede periode van 30 minuten probeerde KV Mechelen de partij in handen te nemen, maar dat leverde niet overdreven veel kansen op.

Helmond kwam in het derde halfuur op een 0-2-voorsprong. Kaars zette een strafschop om. Mechelen bleef aandringen en scoorde de aansluitingstreffer via Bafdili of aangeven van Robberechts.