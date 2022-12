Marc Degryse ziet opvolger van Carl Hoefkens snel punten scoren: "Dan is het nog speelbaar"

Club Brugge zal snel een nieuwe trainer hebben. Misschien volgt vandaag of morgen nog witte rook vanop Jan Breydel.

Het ziet er naar uit dat Club Brugge wellicht maandag al onder de nieuwe trainer zal trainen. Dan heeft hij een volle week om blauwzwart voor te bereiden op het duel van zondag tegen Racing Genk.

“In korte tijd kan je gelukkig veel veranderen”, zegt Marc Degryse in Het Laatste Nieuws. “Iedereen is nu vol lof over Riemer. Hoeveel matchen hebben ze onder hem gespeeld? Twee? Je ziet wel dat het een ander soort voetbal is. Storck, die schakelt met Kortrijk plots OH Leuven uit in de beker en wint van Genk. Om maar te zeggen…”

Die match tegen Genk van volgende zondag zal veel bepalen. “Het wordt zaak om het zo vlug mogelijk op de rails te krijgen. Met zo'n kern kan Club snel weer een tgv worden. 't Is onwaarschijnlijk, maar Club is maandag nog een punt ingelopen. Had Genk gewonnen, het waren er 15 geweest. Volgende week wordt belangrijk: 9 punten of 15 punten, dat is dag en nacht verschil.”

De doelstelling is alvast duidelijk volgens Degryse. “De kloof moet op het einde van de reguliere competitie in ieder geval kleiner zijn dan 10 punten. Tussen 6 en 8, dat kan je goedmaken. Dan is het nog speelbaar, al moet je natuurlijk ook met Antwerp en Union rekening houden.”