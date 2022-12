'Lucas Stassin in the picture voor transfer naar Engeland'

De talentvolle spelers van RSC Anderlecht worden in Engeland op de voet gevolgd.

Volgens Joseph Brown, watcher van Sunderland, heeft de ploeg uit The Championship de nodige interesse om Lucas Stassin weg te plukken bij RSC Anderlecht.

In Engeland is de passage van Stassin tegen West Ham United in de Conference League duidelijk niet zomaar voorbijgegaan.

De cijfers van Stassin in de Challenger Pro League spreken in Engeland ook tot de verbeelding. Hij scoorde elf doelpunten in zestien wedstrijden.

Sunderland staat momenteel op een vierde plaats in The Championship, op zestien punten achterstand van leider Burnley.