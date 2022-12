Sofyan Amrabat staat in de belangstelling van een Engelse grootmacht

Sofyan Amrabat was één van de sterkhouders bij Marokko op het afgelopen WK in Qatar. De bekroning zal mogelijk volgen met een avontuur in de Premier League.

Na een sterk WK met Marokko wordt Sofyan Amrabat in verband gebracht met een vertrek bij Fiorentina. Liverpool wordt genoemd als mogelijke bestemming. Volgens Fichajes willen ook Atlético Madrid en Sevilla de middenvelder heel graag inlijven. Zowel Diego Simeone als Jorge Sampaoli is een fan van Amrabat, die een prijskaartje van zestig miljoen euro om zijn nek heeft hangen. De 26-iarige defensieve middenvelder heeft een verleden in België. In de zomer van 2018 koos hij voor een avontuur bij Club Brugge, maar dit werd geen groot succes. Hij ging op uitleenbasis naar Hellas Verona en een definitieve transfer volgde. Niet lang nadien klopte Fiorentina aan en nu wacht dus mogelijk een avontuur in de Premier League.