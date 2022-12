Yves Vanderhaeghe blikt terug na ontslag: "West-Vlaamse clubs hebben mij al ferm ontgoocheld"

Yves Vanderhaeghe zit na zijn ontslag bij KV Oostende al een tijdje zonder werk thuis.

Het ontslag heeft bij Vanderhaeghe zijn sporen nagelaten, zeker omdat er volgens hem geen reden toe was bij KV Oostende. “Ik ben als trainer nooit gedegradeerd. Ik heb al een paar ploegen gered uit een onmogelijke situatie en het volgende seizoen word je dan na tien speeldagen ontslagen”, zegt hij op kw.be.

Contracten betekenen eigenlijk niks meer. “Ook al had ik bij KVO een contract van twee jaar getekend, ook al zaten we nog in een veilige zone. Dan word je ontslagen na een verlies op Club Brugge waarin we van 2-0 naar 2-2 gingen en dan toch door een penalty verliezen.”

En dat knaagt duidelijk bij Vanderhaeghe, al weet hij er ook mee om te gaan. “Dat is elke keer weer een duwtje, ja. De West-Vlaamse clubs, op mijn leest zeg maar, hebben mij al ferm ontgoocheld. Al kan ik het steeds beter plaatsen.”