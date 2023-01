📷 Ex-speler van Cercle, Lierse en Beerschot landt in Virton

Virton heeft een oude bekende terug naar ons land gehaald.

Pierre Bourdin is de nieuwste aanwinst van Royal Excelsior Virton. “De 28-jarige Franse verdediger, opgeleid bij Paris Saint-Germain, heeft ongeveer 100 wedstrijden gespeeld in de Jupiler Pro League en meer dan 125 in de Challenger Pro League”, laat de club weten.

“Aan het einde van zijn contract bij Beerschot (25 wedstrijden / 2125 minuten vorig seizoen in D1A), trainde Pierre de laatste weken mee met het B-team van PSG.”