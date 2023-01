Debat van de week: wie ziet u degraderen? (En dit zijn de ploegen voor play-off 1 volgens u!)

Ook deze week debatteren we graag en vragen we ook uw mening. Want die telt! Ook nu het WK ten einde is.

Vorige week polsten we naar de play-offs in België. Die worden ook dit seizoen nog eens met vier gespeeld. Als het van u afhangt, dan is de huidige top-4 ook de top-4 aan het einde van het seizoen. Enkel Gent lijkt volgens sommigen mogelijk nog roet in het eten te kunnen gooien. Deze week gaan we eens kijken naar de andere kant van de stand, waar ook de degradatiestrijd erg pittig kan worden dit seizoen. Welke drie ploegen zakken rechtstreeks? Dat gaan de komende zestien wedstrijden moeten uitwijzen. Spannend gaat het zeker worden. Wij horen graag uw mening, laat ze dus zeker horen!

Wie ziet u degraderen? Seraing (11) 97% Zulte Waregem (13) 56% Kortrijk (15) 22% Oostende (17) 64% Charleroi (19) 6% Mechelen (19 +3?) 11% Eupen (19) 42% Anderlecht (23) 3% STVV (26) 0% OH Leuven (26) 0% Cercle Brugge (26) 0% Westerlo (27) 0% Nog een ander team (laat in reacties weten wie) 0%