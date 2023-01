Simons duidelijk over Vormer bij Essevee: "De druk zal niet minder zijn dan bij Club Brugge"

Na 8,5 jaar trok Ruud Vormer de deur achter zich dicht bij Club Brugge. Van uitbollen is er zeker geen sprake.

Van Philippe Clement via Alfred Schreuder naar Carl Hoefkens gingen de speelkansen van Ruud Vormer bij Club Brugge naar nul. En dat in zijn laatste contractjaar. Met degradatiekandidaat Zulte Waregem is er nu een nieuwe uitdaging.

Voor Timmy Simons is het zeker geen transfer om rustig wat uit te bollen. “Ook bij Zulte Waregem zijn er natuurlijk ambities. Ik denk dat er voor Ruud niet veel zal veranderen qua beleving”, zegt Simons bij Sporza.

“Bij elke club moet je presteren. Iedereen zal ook verwachten dat hij Zulte Waregem zal redden. De druk zal niet minder zijn dan bij Club Brugge, waar hij voor de prijzen moest spelen. Ruud heeft die ambitie zelf ook en Zulte Waregem heeft gewoon jongens nodig die het klappen van de zweep kennen.”

Al plaatst Simons ook vraagtekens hoe snel Vormer al inzetbaar is. “Ik weet niet of hij fysiek klaar is. Hij zal matchritme moeten opdoen, maar hij heeft genoeg ervaring om dat tot een goed einde te brengen.”