Everton-speler die profiteert van blunder De Gea is later antiheld en Man United maakt het nadien af in FA Cup-treffen

Man United en Everton stonden tegenover mekaar in de FA Cup en zo werd het voetbalweekend mee ingezet met een interessante bekeraffiche over Het Kanaal.

Bij Manchester United waren ze vastberaden om niet te struikelen over deze klip. De 1-0 stond ook al heel snel op het bord. Antony werd na enkele minuten helemaal vrij gelaten aan de tweede paal en kon dan ook de lage voorzet van Rashford in doel glijden.

Een vroege voorsprong was het ideale scenario voor de mannen van Ten Hag, maar nog binnen het openingskwartier was alles te herdoen. De Gea wist niet wat doen met een voorzet die aan de eerste paal tegen zijn benen terechtkwam. Conor Coady profiteerde door haast van op de doellijn binnen te tikken.

Rashford dwingt 2-1 af en maakt de 3-1

Diezelfde Coady was na de pauze de pineut wanneer hij een voorzet van Rashford in eigen doel werkte (2-1). Diep in de blessuretijd maakte Rashford er zelf van op de stip nog 3-1 van nadat Godfrey Garnacho had neergewerkt in de zestien meter.