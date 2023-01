Davy De fauw heeft belangrijke waarschuwing voor Ruud Vormer bij Essevee

Ruud Vormer is sinds deze week een speler van Zulte Waregem. Het is uitkijken of hij dit weekend al debuteert.

Na 8,5 jaar, met vijf titels op zak, heeft Ruud Vormer de deur bij Club Brugge achter zich dicht getrokken. Een vertrek met een wrange smaak, want Vormer kwam dit seizoen niet meer in actie wegens overbodig in zijn laatste contractjaar.

Davy De fauw speelde voor beide clubs en kent Ruud Vormer goed. De twee hebben dagelijks contact met elkaar. “Het kriebelde gewoon om weer te voetballen en aangezien hij in Knokke wilde blijven wonen, was dit ideaal. Hij heeft het lastig gehad in zijn laatste jaar bij Club, daarom ben ik blij dat hij deze nieuwe uitdaging aangaat”, klinkt het in Het Nieuwsblad.

Opnieuw van start gaan is echter ook niet zonder risico’s, zo oordeelt De fauw. Vormer heeft dit seizoen immers nog geen enkele wedstrijd in de benen en dat kan voor problemen zorgen. “Hoewel iedereen wil dat hij direct speelt, is het wel opletten voor blessures.”