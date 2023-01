Edward Still ontgoocheld na ontmoeting met ex-club: "We verliezen tijdens onze beste periode uit de match"

Het is een seizoen waarin Edward Still zich zorgen moet maken. Het was zo bij zijn ex-club en de zorgen zijn er bij Eupen enkel nog groter op geworden.

Er stond een weerzien met Charleroi te wachten en al snel bleek dat het niet van een leien dakje zou lopen voor de troepen van Edward Still. "We waren midner goed dan Charleroi in de eerste helft. Onze pressing was passief en we zaten constant in de verdrukking. We gaven te veel ruimte weg op het middenveld, waar ze bij Charleroi enorme kwaliteit hebben rondlopen."

Desondanks leidde Eupen wel met 1-0 bij de rust, maar het ging alsnog kopje-onder. "We verliezen de match in de tweede helft, terwijl dat onze beste helft uit de match was. Charleroi kwam minder in onze zestien meter en er waren verschillende omschakelingsmomenten waarbij we enkel dat laatste tikje misten."

Tegentreffers

De tegentreffers waren deden vervolgens de boeken toe voor de Panda's. "Bij de gelijkmaker geraakte Charleroi te makkelijk door onze pressing. Bij de 1-2 is hun stilstaande fase uitstekend gegeven, zulke ballen zijn zeer moeilijk te verdedigen."