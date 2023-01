'Zo goed als rond: Premier League-team komt shoppen bij Club Brugge'

Bij Club Brugge mogen er enkele spelers naar een nieuwe club op zoek. Na Ruud Vormer is er nu een nieuwe uitgaande transfer die op poten staat.

Senne Lammens (20) komt uit de jeugd van Club Brugge, maar bij de A-ploeg moet hij door de aanwezigheid van Simon Mignolet tevreden zijn met een plaats op de bank.

Lammens staat wel onder de lat bij Club NXT, maar heeft een aflopend contract en tot een nieuwe deal lijkt het niet meer te komen.

Leeds United

Volgens Het Laatste Nieuws is er met Leeds United alvast een nieuwe ploeg die klaarstaat om de goalie in te lijven.

De vraag is of dat nu, dan wel komende zomer zal gebeuren. Daarvan hangt nog af of blauw-zwart nog een beperkte transfersom kan vangen voor Lammens.