De Witte laat zich uit over Louwagie en 'Propere Handen': "Feiten staan zijn functioneren niet in de weg"

In 'Operatie Propere Handen' hebben heel wat grote namen uit het Belgisch voetbal inmiddels een minnelijke schikking getroffen.

Zo ook Michel Louwagie, de CEO van KAA Gent. Ivan De Witte heeft zich nu in De Tribune uitgelaten over die zaak.

Functioneren niet in de weg

"Het is goed om te zeggen dat een minnelijke schikking geen schuldbekentenis is. We hebben de beslissing van Michel om een minnelijke schikking te treffen besproken op de raad van bestuur. Een schikking leek ons de beste optie."

"We zijn tot de conclusie gekomen dat de feiten het functioneren van Michel Louwagie niet in de weg staan", aldus nog de voorzitter.