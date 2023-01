Vormer en Brüls, Union en Genkse machine vs doldwaze Sylla, Oostende en slechte arbitrage

Ook in het seizoen 2022 - 2023 staan we de hele week voor jullie klaar in de Jupiler Pro League op alle velden. En dus mag u zoals elke week opnieuw een nabeschouwing verwachten met toppers én floppers. Wie viel ons op? U komt het hier te weten.

TOP

Nieuwkomers Essevee

Zulte Waregem kon nog eens winnen in de competitie en mag daarvoor zijn twee wintertransfers duidelijk danken.

Zowel Christian Brüls als Ruud Vormer waren meteen betrokken in heel wat belangrijke acties en zo medeverantwoordelijk voor de 2-0 zege tegen KV Mechelen.

© photonews

Union

Over indrukwekkend gesproken: Union SG heeft er een indrukwekkende heenronde opzitten. Tweede in het klassement én een Europese campagne om u tegen te zeggen.

En ook bij de start van de terugronde waren de Brusselaars de beste 'topclub'. Ook op bezoek bij Anderlecht pakten ze opnieuw drie nuttige en belangrijke punten.

Genk onder stoom

De titel pakken? Dat wordt echter moeilijk voor Union SG, want ook KRC Genk staat meer dan onder stoom momenteel.

De Limburgers wonnen nu ook van Club Brugge en blijven zo meer dan op koers om de oppergaai te gaan pakken.

FLOP

Oostendse efficiëntie

KV Oostende had opnieuw een moeilijk weekend. Het kreeg dan wel kansen genoeg tegen Seraing om de drie punten thuis te houden, maar deed dat niet.

Het slikte twee makkelijke tegendoelpunten en kon zelf maar één van de vele kansen omzetten in een doelpunt. Het degradatiegevaar groeit.

© photonews

Abakar Sylla

De primeur van Club Brugge onder de nieuwe coach leverde geen punten op bij KRC Genk. Een maatje te klein, zo simpel was het.

De Bruggeling die het meeste opviel was Sylla. En dat was niet ten goede. Hij werd uitgesloten met twee keer geel, maar had er al veel vroeger afgekund (of gemoeten).

Arbitrage?

En ook dit weekend kon er wel weer wat verteld worden over de arbitrage. Dat Sylla geen rood kreeg meteen? Niet te bevatten.

Ook over het rood voor N'diaye in Anderlecht - Union waren er twijfels en ook op andere velden bleek opnieuw dat het toch allemaal wat beter kan of zou moeten.