Wouter Vrancken sprak met Kompany over Anouar Ait El Hadj én Mike Trésor

Anouar Ait El Hadj staat dicht bij een overstap van RSC Anderlecht richting Racing Genk.

Op zijn persconferentie wilde Wouter Vrancken niet veel vertellen over de transfer die eraan komt. El Hadj zou een contract voor 4,5 jaar tekenen in de Cegeka Arena.

Wellicht heeft Vrancken het met Vincent Kompany uitgebreid over hem gehad toen hij recent op bezoek was bij Burnley. “Wij praten over veel spelers”, hield Vrancken het zeer diplomatisch. “Vincent en ik houden namelijk van dezelfde profielen van spelers. Ik zal je een primeur geven: bij het begin van het seizoen heeft hij me ook gevraagd naar mijn plannen met Trésor.”

“Als ik hem niet nodig had, moest ik hem iets laten weten. ‘Blijf er gewoon vanaf’, antwoordde ik hem natuurlijk. Maar over El Hadj kan ik verder niks zeggen, want volgens mij is hij geen Genk-speler op dit moment.”