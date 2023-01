Nieuwe hoofdaandeelhouder KV Mechelen stelt fans gerust: "Ach, kan je een Nederlander echt een buitenlander noemen?"

KV Mechelen heeft sinds deze week een nieuwe hoofdaandeelhouder: de Nederlander Philippe Van Esch. Die heeft wel geen meerderheidsaandeel verworven, zoals eerst door de fans werd gevreesd.

“Het was niet per se mijn doel om een meerderheid van het aandelenpercentage te bekomen, maar eerder om de club weer wat makkelijker bestuurbaar te maken. De verschillende aandeelhouders zaten niet allemaal op één lijn en dat is nu wel het geval met de nieuwe structuur", legt hij uit in GvA.

Hij begreep de vrees van de supporters wel. “Die bezorgdheid begreep ik zeker. Het staat in de clubstatuten en dat is er niet zomaar voor niets ingezet. KV Mechelen heeft in het verleden al turbulente periodes gekend. Ik hoop dat ik de supporters nu gerust kan stellen.”

De fans waren ook niet blij dat de club in buitenlandse handen kwam. “Ach, kan je een Nederlander echt een buitenlander noemen in België? Nee, ik begrijp ook wel dat een rare snuiter uit een ver land onrust zou opwekken. Als er een investeerder, over wie je niets weet, aan de macht komt, snap ik de bezorgdheid. Maar ik ben natuurlijk al wel langer dan vandaag bij KV Mechelen.”