Imke Courtois doet zalige uitspraak over de 'topper' tussen Club Brugge en Anderlecht

Alle ogen op de topper tussen Club Brugge en Anderlecht, al is Imke Courtois het daar niet helemaal mee eens.

Vanmiddag spelen Club Brugge en Anderlecht de topper van deze speeldag. Een match met heel veel inzet voor beide ploegen, zo beseft ook Imke Courtois in De Zondag.

“In elk geval staan zowel Club als Anderlecht straks allebei onder hoogspanning. Wie verliest, kan heel veel verliezen. Club de titel en misschien wel de top 4, en Anderlecht kan zowaar in het vizier komen van de degradatiekandidaten”, klinkt het.

Al is het woord topper voor Courtois misschien net iets te veel, gezien de klassering van beide ploegen. “Zeg, al blijft Club-Anderlecht een clasico, we hebben straks ook nog Antwerp-Union, volgens de rangschikking nog meer een topper. Ik verwacht daar in elk geval beter voetbal.”