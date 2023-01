Versterking op komst voor OH Leuven: 'Prijskaartje van 1 miljoen euro, nog 1 andere ploeg aftroeven'

OH Leuven staat dicht bij de aanwerving van een Noorse aanvallende middenvelder.

Volgens de Nederlandse krant De Telegraaf kiest Johan Hove, de middenvelder van Stromsgodset IF in Noorwegen, begin volgende week of hij richting OH Leuven trekt.

Hij was vrijdag aanwezig op de wedstrijd tegen Westerlo die met 2-1 gewonnen werd. Vandaag bekijkt hij nog de match tussen Groningen en Feyenoord.

Groningen is voor OH Leuven de enige overgebleven ploeg die nog in aanmerking komt om Hove binnen te halen. Aan de transfer hangt een prijskaartje van 1 miljoen euro vast.