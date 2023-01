Wouter Vandenhaute spreekt dan toch over de stap opzij: "We zijn op de goede weg"

RSC Anderlecht liet zaterdagavond weten dat Wouter Vandenhaute een stap opzij zette als voorzitter van de club.

Het leek voor velen alsof Vandenhaute door de Raad van Bestuur verplicht werd om die stap opzij te zetten. “Ik heb de beslissing zelf genomen", vertelt Vandenhaute aan VTM Nieuws. “Het was een woelige week die me persoonlijk zwaar heeft geraakt. Ik heb goed nagedacht wat ik zou doen, want niemand is groter dan de club. Had het beste voor Anderlecht geweest dat ik er was uitgestapt, dan had ik dat ook gedaan. Maar ik heb veel steun gekregen.”

Die steun kwam uit alle hoeken. “Van het management, van de aandeelhouders, van de Raad van Bestuur. Maar ook van een deel van de supporters. Dat we op de goede weg zijn, is ook bevestigd op de Raad van Bestuur - met goede discussies, er werd niets uit de weg gegaan. Nadien heb ik beslist dat ik ga blijven, maar wel een stap terugzet.”

Vandenhaute liet ook weten waarom hij niet aanwezig was op de meeting met de fans. Riemer en Fredberg namen de honneurs waar. “Omdat er nadrukkelijk geëist werd dat ik niét aanwezig mocht zijn op die meeting. Maar ik ga me de komende dagen niet wegstoppen. Ik ga communiceren en in dialoog gaan.”

Veel fans blijven aandringen op een vertrek van Vandenhaute. “Ik denk dat het nu over de club moet gaan, niet over mij als persoon. De Raad van Bestuur en het management hebben een beslissing genomen en steunen mij. Fredberg en Bornauw, de CEO’s, zijn nu het management. Zij nemen nu de beslissingen. Uiteraard helemaal onafhankelijk. Ik zal opereren als een verbindende figuur.”