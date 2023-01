Dit is ons 'Team van de Week' op speeldag 20

Ook dit seizoen gaan we elk weekend op zoek naar de elf beste spelers van de speeldag. We zetten hen voor jullie graag op een rijtje in ons team van de week!

Doel In doel posteren we deze week Coucke. Na een weekje ziekte was hij terug bij KV Mechelen en met enkele prima reddingen zorgde hij mee voor de drie punten voor Malinwa. Verdediging Achterin kiezen we voor drie man. Een scorende Bates krijgt ook zijn plekje namens Mechelen, terwijl Debast de leider was achterin bij Anderlecht en Kandouss door afwezigheid van Burgess de boel bij Union op sleeptouw moest nemen en dat met verve deed. Middenveld Op het middenveld kunnen we niet naast een alweer prima acterende Teuma, die ook belangrijk was met een doelpunt en assist. Julien De Sart was de metronoom bij Gent, Canak en Lang mogen de flanken bevolken met prima aanvalsspel. Aanval In de aanval kiezen we voor mannen die voor statistieken zorgden. Dat zijn deze keer Gonzalez (2 doelpunten), Mbenza (1 goal, 1 assist) en Cuypers (2 doelpunten). Dat levert dan onderstaand elftal op: © AVL